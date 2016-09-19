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ХРОНОГРАФ
В Башкирии завели уголовное дело из-за 2,5 миллионов рублей задержанной зарплаты// 19.09.2016
Работники СПК "Надежда" подали заявление в прокуратуру и добились выплаты денег.
Прокуратура Краснокамского района завела уголовное дело на председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Надежда». Работники кооператива обратились в прокуратуру по поводу невыплаты заработной платы.
Как установили прокуроры, просроченная задолженность предприятия перед работниками по заработанной плате с января 2015 года по апрель 2016 года составила 2,5 миллиона рублей. А хозяйство имело в распоряжении 15 миллионов, которые были направлены на расчеты с поставщиками и подрядчиками, на погашение кредитов и займов.
По итогам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело в отношении председателя СПК по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, после проверки задолженность по зарплате была полностью погашена.
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