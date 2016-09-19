19 сентября, понедельник
ХРОНОГРАФ

В Башкирии уволили чиновника за «устройство» жены на работу

Злата ЗУКОВИЧ // 19.09.2016
Управляющий делами администрации района уволен в связи с утратой доверия.

Прокурор Балтачевского района установил, что чиновник грубо нарушил требования закона о противодействия коррупции из-за супруги. В июне 2015 года управделами «устроил» свою супругу без конкурса на должность начальника отдела кадров муниципальной службы, кадровой и правовой работы администрации района с заключением трудового договора.

В адрес чиновника внесли представление, по результатам рассмотрения которого, он уволен с работы в связи с утратой доверия.

 –  Не согласившись с основанием увольнения, он обратился в суд с заявлением о восстановлении на работе. Между тем суд признал увольнение законным и отказал в удовлетворении иска, – сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

19.09.2016
В Башкирии завели уголовное дело из-за 2,5 миллионов рублей задержанной зарплаты
Работники СПК "Надежда" подали заявление в прокуратуру и добились выплаты денег.

19.09.2016
Председатель Горсовета Уфы ушел в Курултай
Также депутатом Госсобрания Башкирии стал генеральный директор «Завода пластмассовых изделий «Альтернатива».

18.09.2016
ЦИК Башкирии подвел предварительные итоги по явке
На заключительный брифинг пришли все руководители комиссии

18.09.2016
Как в Башкирии проходят выборы - трансляция
Жители республики выбирают депутатов в Госдуму, Курултай и муниципальные советы.

17.09.2016
В ДТП под Уфой погибла женщина
Несчастный случай произошел на трассе Шакша-Федоровка

17.09.2016
В Башкирии снова ребенок выпал из окна
Случай произошел в Нефтекамске.

17.09.2016
Васильева: Все школьники страны должны иметь одинаковый базис
На съезде учителей в Чувашии министр образования РФ пообещала упразднить 400 учебников.

16.09.2016
В Башкирии оценили один день лишения свободы в 5 рублей
Мужчина дал взятку монитором стоимостью 3800 рублей и сел на два года с лишним.

16.09.2016
В Уфе пройдет Российский энергетический форум
Мероприятие запланировано на 18-21 октября.

15.09.2016
В Башкирии назначили экспертизу после смерти ребенка от кастрюли супа
Годовалый мальчик опрокинул на себя горячий суп, пока мама отвлеклась от плиты.

15.09.2016
ГОСТ пластиковых окон изменен из-за выпадения детей в Башкирии
Малыши регулярно продавливают москитную сетку и выпадают из окон.

15.09.2016
В Уфе закроют движение на перекрестке Невского-Первомайской
Эти меры приняты из-за ремонта ливневой канализации.

15.09.2016
Убийство почтальона в Башкирии признали несчастным случаем
Гострудинспекция завершила расследование.

15.09.2016
В Башкирии пользователя «Вконтакте» обвинили в экстремизме
На парня завели уголовное дело за контент в интернете.

15.09.2016
Депутаты горсовета Уфы утвердили правила работы для своих преемников
Они приняли документы, регламентирующие работу нового состава.

14.09.2016
«Башнефть» попросила экспертов определить причины аварии на «Уфанефтехиме»
Контракт стоимостью 11,5 миллионов рублей заключат с «Русской лабораторией».

14.09.2016
«Башнефть» снимет фильм об аварии на «Уфанефтехиме»
На эти цели предприятие выделит 9,44 миллиона рублей.

14.09.2016
Женщину из Башкирии сбил поезд в Ростовской области
Гражданка переходила железнодорожные пути, не реагируя на сигналы.

14.09.2016
Военнослужащий из Башкирии скончался в челябинской больнице
По предварительным данным, смерть произошла из-за сильного удара в ходе потасовки.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"