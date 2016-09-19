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ХРОНОГРАФ
В Башкирии уволили чиновника за «устройство» жены на работу// 19.09.2016
Управляющий делами администрации района уволен в связи с утратой доверия.
Прокурор Балтачевского района установил, что чиновник грубо нарушил требования закона о противодействия коррупции из-за супруги. В июне 2015 года управделами «устроил» свою супругу без конкурса на должность начальника отдела кадров муниципальной службы, кадровой и правовой работы администрации района с заключением трудового договора.
В адрес чиновника внесли представление, по результатам рассмотрения которого, он уволен с работы в связи с утратой доверия.
– Не согласившись с основанием увольнения, он обратился в суд с заявлением о восстановлении на работе. Между тем суд признал увольнение законным и отказал в удовлетворении иска, – сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
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