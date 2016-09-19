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ХРОНОГРАФ
Председатель Горсовета Уфы ушел в Курултай// 19.09.2016
Также депутатом Госсобрания Башкирии стал генеральный директор «Завода пластмассовых изделий «Альтернатива».
Фото: Сергей Синенко, Posredi.ru
На дополнительных выборах депутатов Госсобрания Башкирии большинство избирателей отдали свои голоса кандидатам партии "Единая Россия". В Инорсовском округе №2 победил теперь уже бывший председатель уфимского Горсовета, управляющий директор ПАО "УМПО" Евгений Семивеличенко, за него отдали свои голоса более 53% избирателей.
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