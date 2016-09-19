Председатель Горсовета Уфы ушел в Курултай

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Также депутатом Госсобрания Башкирии стал генеральный директор «Завода пластмассовых изделий «Альтернатива».

Фото: Сергей Синенко, Posredi.ru

На дополнительных выборах депутатов Госсобрания Башкирии большинство избирателей отдали свои голоса кандидатам партии "Единая Россия". В Инорсовском округе №2 победил теперь уже бывший председатель уфимского Горсовета, управляющий директор ПАО "УМПО" Евгений Семивеличенко, за него отдали свои голоса более 53% избирателей.



В Нарышевском округе №19 (город Октябрьский) победил генеральный директор ООО «Завод пластмассовых изделий «Альтернатива» Раиль Фахретдинов, за которого проголосовало 73% избирателей.