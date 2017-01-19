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19 января, четверг
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ХРОНОГРАФ
В отчёте ЦРУ нашли схему Уфы 1949 года// 19.01.2017
Американские разведчики нанесли на карту самые важные объекты, улицы, мосты и вокзал.
Уфимец нашёл на сайте Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США схему Уфы образца 1949 года. Кто-то бережно и с высокой точностью перерисовал улицы исторического центра Уфы, перевёл названия улиц, музеев и памятников.
Также на карту нанесены стратегические объекты, железнодорожные пути, вокзал и мост через реку Белая. Отчёт был рассекречен в 2012 году, а на сайт ЦРУ был выложен совсем недавно.
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