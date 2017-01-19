В отчёте ЦРУ нашли схему Уфы 1949 года

Константин КЛИМОВ

Американские разведчики нанесли на карту самые важные объекты, улицы, мосты и вокзал.

Уфимец нашёл на сайте Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США схему Уфы образца 1949 года. Кто-то бережно и с высокой точностью перерисовал улицы исторического центра Уфы, перевёл названия улиц, музеев и памятников.

Также на карту нанесены стратегические объекты, железнодорожные пути, вокзал и мост через реку Белая. Отчёт был рассекречен в 2012 году, а на сайт ЦРУ был выложен совсем недавно.