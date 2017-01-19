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ХРОНОГРАФ
Коммунальщики-тяжелоатлеты: как в Уфе справляются с оставленными в снегу авто// 19.01.2017
Видео сняли очевидцы по адресу Менделеева 112.
Фото: БашДТП
В Уфе работники ЖЭУ занялись уборкой снега во дворах. Но по адресу Менделеева, 112 коммунальщикам помешала машина, припаркованная на территории. Поскольку до хозяина транспортного средства достучаться не удалось, сотрудники ЖЭУ решили самостоятельно передвинуть автомобиль.
Шестеро мужчин со всех сторон приподняли примерзшее к земле авто и в течении нескольких минут передвигали его на другое место. Видео сняли участники группы БашДТП.
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