Коммунальщики-тяжелоатлеты: как в Уфе справляются с оставленными в снегу авто

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Видео сняли очевидцы по адресу Менделеева 112.

Фото: БашДТП

В Уфе работники ЖЭУ занялись уборкой снега во дворах. Но по адресу Менделеева, 112 коммунальщикам помешала машина, припаркованная на территории. Поскольку до хозяина транспортного средства достучаться не удалось, сотрудники ЖЭУ решили самостоятельно передвинуть автомобиль.

Шестеро мужчин со всех сторон приподняли примерзшее к земле авто и в течении нескольких минут передвигали его на другое место. Видео сняли участники группы БашДТП.