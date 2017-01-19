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ХРОНОГРАФ

В уфимской Черниковке появится новый квартал

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 19.01.2017
На месте ветхих домов построят 25-этажные дома.

Фото: пресс-служба уфимского горсовета

В Черниковке появится новый жилой квартал в виде неправильного многоугольника, ограниченного улицами Кольцевой, Борисоглебской, Кремлёвской, Пекинской и Коммунаров. На этой территории предполагается снос ветхих двухэтажных домов и строительство на их месте трёх групп домов высотой от 7 до 25 этажей. Всего здесь планируется построить 12 домов переменной этажности. Общая площадь проектируемого жилого фонда – 122 тысячи квадратных метров.

Публичные слушания по проектам планировки нового квартала прошли в администрации Орджоникидзевского района Уфы. В них приняли участие более 150 человек.

- Во всех жилых домах, расположенных по красным линиям, первые этажи будут заняты встроенными помещениями обслуживания населения. На свободной от жилой застройки территории квартала запроектированы механизированные парковки, как пристроенные к домам, так и стоящие отдельно. Общее число парковочных мест на территории квартала в соответствии с проектом должно составить 2400, - пояснили в пресс-службе уфимского горсовета. -  Проект предусматривает сохранение уже имеющихся в квартале пятиэтажных и девятиэтажных жилых домов, трёх детских садов, школы №79, зданий инженерной инфраструктуры, а также благоустройство и озеленение территории. Школу планируется расширить, в результате чего она сможет принять до 1100 учащихся. Предполагается, что после окончания строительства в квартале будут жить около 7 тысяч человек. Из них более 4 тысяч поселятся в новых домах.

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