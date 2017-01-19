В уфимской Черниковке появится новый квартал

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

На месте ветхих домов построят 25-этажные дома.

Фото: пресс-служба уфимского горсовета

В Черниковке появится новый жилой квартал в виде неправильного многоугольника, ограниченного улицами Кольцевой, Борисоглебской, Кремлёвской, Пекинской и Коммунаров. На этой территории предполагается снос ветхих двухэтажных домов и строительство на их месте трёх групп домов высотой от 7 до 25 этажей. Всего здесь планируется построить 12 домов переменной этажности. Общая площадь проектируемого жилого фонда – 122 тысячи квадратных метров.

Публичные слушания по проектам планировки нового квартала прошли в администрации Орджоникидзевского района Уфы. В них приняли участие более 150 человек.