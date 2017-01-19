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19 января, четверг
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ХРОНОГРАФ
В Уфе 20 января отключат свет в Ленинском районе// 19.01.2017
Отключение продлится всего три часа.
В пятницу, 20 января, отключат электроэнергию с 12:00 до 15:00 в нескольких домах Ленинского района Уфы, сообщили в пресс-службе администрации города. Отключение связано с установкой автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.
Света не будет по следующим адресам:
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