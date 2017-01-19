В Уфе 20 января отключат свет в Ленинском районе

Злата ЗУКОВИЧ

Отключение продлится всего три часа.

В пятницу, 20 января, отключат электроэнергию с 12:00 до 15:00 в нескольких домах Ленинского района Уфы, сообщили в пресс-службе администрации города. Отключение связано с установкой автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

Света не будет по следующим адресам: