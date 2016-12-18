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ХРОНОГРАФ
Рустэм Хамитов: Нам мешают грязные машины весной и осенью// 18.12.2016
В развитии туризма, по мнению главы Башкирии также кроме грязных автомобилей мешают нечищеные тротуары зимой, «козьи тропы» через сугробы.
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Вчера 17 декабря глава Башкирии Рустэм Хамитов побывал в Бирске, где провел республиканское совещание по культуре. Там он ознакомился с работой открывшегося многофункционального культурно-образовательного центра (МФКОЦ) «УМникум». На его возведение было выделено более 100 млн рублей, в том числе 50 млн рублей из федерального бюджета, 50 млн рублей – из республиканского и 760 тысяч рублей – из муниципального. Еще более 20 млн рублей было направлено на оснащение центра современным оборудованием.
В Бирске глава Башкирии также провел республиканское совещание, на котором в частности он говорил о развитии внутреннего туризма в регионе. Хамитов отметил, что Уфа борется в том числе и за туристический поток.
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Рустэм Хамитов: Нам мешают грязные машины весной и осенью
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