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ХРОНОГРАФ

Рустэм Хамитов: Нам мешают грязные машины весной и осенью

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.12.2016
В развитии туризма, по мнению главы Башкирии также кроме грязных автомобилей мешают нечищеные тротуары зимой, «козьи тропы» через сугробы.

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Вчера 17 декабря глава Башкирии Рустэм Хамитов побывал в Бирске, где провел республиканское совещание по культуре. Там он ознакомился с работой открывшегося многофункционального культурно-образовательного центра (МФКОЦ) «УМникум». На его возведение было выделено более 100 млн рублей, в том числе 50 млн рублей из федерального бюджета, 50 млн рублей – из республиканского и 760 тысяч рублей – из муниципального. Еще более 20 млн рублей было направлено на оснащение центра современным оборудованием.

В Бирске глава Башкирии также провел республиканское совещание, на котором в частности он говорил о развитии внутреннего туризма в регионе. Хамитов отметил, что Уфа борется в том числе и за туристический поток.

- Отрадно, что по оценкам глобальных туристических обществ Уфа с 22-го места в прошлом году переместилась на 12-е место по итогам 2016 года. Это в известной степени прорыв. Мы обязаны быть в десятке. Но нам мешают в том числе консерватизм мышления ряда руководителей, нечищеные тротуары зимой, «козьи тропы» через сугробы, грязные машины весной и осенью в наших городах, - сказал глава региона. 

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