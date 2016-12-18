Рустэм Хамитов: Нам мешают грязные машины весной и осенью

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В развитии туризма, по мнению главы Башкирии также кроме грязных автомобилей мешают нечищеные тротуары зимой, «козьи тропы» через сугробы.

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Вчера 17 декабря глава Башкирии Рустэм Хамитов побывал в Бирске, где провел республиканское совещание по культуре. Там он ознакомился с работой открывшегося многофункционального культурно-образовательного центра (МФКОЦ) «УМникум». На его возведение было выделено более 100 млн рублей, в том числе 50 млн рублей из федерального бюджета, 50 млн рублей – из республиканского и 760 тысяч рублей – из муниципального. Еще более 20 млн рублей было направлено на оснащение центра современным оборудованием.

В Бирске глава Башкирии также провел республиканское совещание, на котором в частности он говорил о развитии внутреннего туризма в регионе. Хамитов отметил, что Уфа борется в том числе и за туристический поток.