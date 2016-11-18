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ХРОНОГРАФ
В Башкирии бюст народному герою открыли под мотив из «Звёздных войн»// 18.11.2016
Казус произошёл в школе Минигали Шаймуратова во время открытия бюста прославленному генералу.
17 ноября 1941 года власти Башкирской АССР получили разрешение на создание кавалерийской дивизии. Именно эту дату принято считать днём основания башкирской кавалерийской дивизии №112, в которой служил легендарный генерал-лейтенант Минигали Шаймуратов. Героя башкирского народа на родине чтут и помнят, а в нескольких районах региона установлены памятники, самый известный из которых находится в парке «Победы» в Уфе.
Вчера в торжественной обстановке в гимназии, носящей имя Шаймуратова, провели торжественную встречу в честь 75-й годовщины со дня основания дивизии.
На встрече собрались районные и городские чиновники, бойцы отряда спецназа Росгвардии, ветераны Великой отечественной войны, среди них был и единственный оставшийся в живых боец 112-й дивизии.
Под торжественные речи в зал вынесли знамя дивизии, затем сдёрнули покрывало с уменьшенной копии бюста Шаймуратова, установленного в парке «Победы», сделано это было под знаменитый «Имперский марш» из фильмов Джорджа Лукаса. Все присутствующие не могли не подняться со своих мест перед бюстом великого генерала, но выглядело это более чем комично.
Примечательно, что ошибку заметили только журналисты телеканала «Россия 1», заменившие в своём сюжете музыку на более соответствующую обстановке, а вот съёмочная бригада и режиссёры муниципального канала «Вся Уфа» подвоха не заметили, вот собственно и их сюжет.
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