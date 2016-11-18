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ХРОНОГРАФ

Рафаэль Марданшин: За ненадлежащее состояние газового оборудования будут штрафы

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.11.2016
Размеры штрафных санкций - от тысячи до 400 тысяч рублей.

Государственной Думой был принят во втором чтении законопроект, вносящий изменения в Кодекс об административной ответственности и ряд других законодательных актов с целью регулирования правоотношений в сфере газового оборудования. Данный законопроект имеет особую актуальность ввиду трагедий, произошедших недавно в Ивановской и Рязанской областях. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэля Марданшина, к сожалению, иногда граждане просто не пускают специализированные организации к себе в дома и квартиры под разными предлогами, в том числе ссылаясь на то, что у них недостаточно средств отремонтировать данное оборудование и провести его профилактику.

- Однако такие граждане должны понимать, что в данном случае речь идет о безопасности проживания, в том числе и соседей по дому. Конечно же, наличие в домах газа улучшает комфортность проживания и удобство наших граждан, но в  тоже время газ в доме может стать смертельно опасным оружием и для самого жильца и его соседей при нарушении правил эксплуатации газового оборудования, - отметил Рафаэль Марданшин. - Законопроектом предполагается установить ответственность за нарушение требований к качеству  выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования в жилых домах, а также за уклонение от заключения договора обслуживания такого оборудования. Кроме того будет предусмотрена ответственность за отказ в допуске сотрудникам газовой службы и за уклонение от замены газового оборудования, если такая замена является обязательной.  

Для граждан депутаты предлагают установить штрафы от 1 до 30 тысяч рублей, в зависимости от вида нарушения. Если же нарушение правил технического обслуживания и ремонта допускается со стороны обслуживающей организации, то речь будет идти о гораздо больших штрафах – до 20 тысяч рублей для сотрудника и до 400 тысяч  - для юридических лиц.

При повторном совершении данных нарушений штрафы существенно увеличиваются, а юрлицам будет грозить приостановка их деятельности.

Данный законопроект планируется принять до конца года.

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