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18 октября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии определили даты мусульманских праздников в 2017 году// 18.10.2016
В следующем году они будут отмечаться 25 июня и 1 сентября.
Фото: islam-today.ru
Правительство Башкирии своим постановлением объявило даты проведения мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2017 году.
В соответствии с республиканским законом «О праздничных и памятных днях в Башкортостане» нерабочими праздничными днями в 2017 году объявляются 25 июня – Ураза-байрам и 1 сентября – Курбан-байрам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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