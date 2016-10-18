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ХРОНОГРАФ

В Башкирии определили даты мусульманских праздников в 2017 году

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.10.2016
В следующем году они будут отмечаться 25 июня и 1 сентября.

Фото: islam-today.ru

Правительство Башкирии своим постановлением объявило даты проведения мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2017 году.

В соответствии с республиканским законом «О праздничных и памятных днях в Башкортостане» нерабочими праздничными днями в 2017 году объявляются 25 июня – Ураза-байрам и 1 сентября – Курбан-байрам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Справка:
Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, известен также как праздник разговения. Традиция его празднования берет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.
Курбан-байрам, праздник жертвоприношения — исламский праздник окончания хаджа. Он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима.

 

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