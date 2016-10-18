|
18 октября, вторник
|
ХРОНОГРАФ
В Башкирии создадут банк данных о неблагополучных подростках// 18.10.2016
Оператором банка станет министерство образования республики.
Фото: Кристина Дейнеко
Вчера, 17 октября, на заседании президиума правительства республики было утверждено положение о формировании и ведении Единого республиканского банка данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.
В министерстве считают, что данная база позволит создать единую систему учета неблагополучных несовершеннолетних и механизм их выявления, своевременного обмена информацией между органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений и т.д.
- В банк данных будут включаться несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, или не отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершающие правонарушение или антиобщественные действия», - сообщила министр труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.
Ставить на учет неблагополучных подростков будут на основании решения муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. Эти решения должны быть приняты на основании сведений, поступивших от органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в том числе из сигнальных карточек о семье, находящейся в социально опасном положении.
Ожидается, что в банке будет размещена информация о разработанной программе реабилитации каждого такого ребенка.
Оператором банка будет министерство образования республики.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
18.10.2016 // ПЕРСОНА
Останется ли «Башнефть» налоговым резидентом?
18.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии обнаружили экстремистскую группу «Белая река»
18.10.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе выпал снег
18.10.2016 // ПУЛЬС
Башкирия отдает свою долю в «Соде» Региональному фонду
18.10.2016 // ПЕРСОНА
Почему новостройка в Уфе может стать хорошей инвестицией
18.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе в этом году вывозить снег будут не со всех улиц
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте