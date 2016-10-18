В Башкирии создадут банк данных о неблагополучных подростках

Ольга КОРЗИК

Оператором банка станет министерство образования республики.

Фото: Кристина Дейнеко

Вчера, 17 октября, на заседании президиума правительства республики было утверждено положение о формировании и ведении Единого республиканского банка данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

В министерстве считают, что данная база позволит создать единую систему учета неблагополучных несовершеннолетних и механизм их выявления, своевременного обмена информацией между органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений и т.д.

- В банк данных будут включаться несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья, или не отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершающие правонарушение или антиобщественные действия», - сообщила министр труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

Ставить на учет неблагополучных подростков будут на основании решения муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. Эти решения должны быть приняты на основании сведений, поступивших от органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в том числе из сигнальных карточек о семье, находящейся в социально опасном положении.

Ожидается, что в банке будет размещена информация о разработанной программе реабилитации каждого такого ребенка.

Оператором банка будет министерство образования республики.