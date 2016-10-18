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18 октября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Госсобрании Башкирии планируют сократить депутатское место// 18.10.2016
После избрания Михаила Бугеры депутатом Госдумы на одного профессионального депутата в Башкирии станет меньше.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Общее количество депутатов Госсобрания Башкирии составляет 110 человек. Из них 20 работают на постоянной профессиональной основе и получают заработную плату. Михаил Бугера относился к числу последних, и занимал пост заместителя председателя комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию.
Законопроект о сокращении количества депутатов парламента Башкирии, работающих на постоянной основе, будет рассмотрен 27 октября на очередном пленарном заседании. Скорее всего, это решение будет принято для оптимизации расходов деятельности Госсобрания. В 2015 году в сведениях о доходах за 2016 год у депутата Бугеры указана сумма в 2 971 623,84 рублей. Однако общее количество депутатов республиканского парламента сокращено не будет, и вакантное место в Государственном Собрании перейдет кандидату, согласно партийному списку.
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