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18 октября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии эпидемия гриппа ожидается в конце января 2017 года// 18.10.2016
В республике прививки от гриппа получили более одного миллиона человек.
Фото: пресс-службы правительства РБ
Эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ следует ожидать в обычный период с конца января 2017 года. Прогнозируется эпидемия средней интенсивности, смешанной этиологии с участием всех актуальных штаммов вируса гриппа. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Александр Жеребцов.
По его словам, в республику на начало сентября поставлено 900 000 доз (100% от заявленного) вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения, 116 250 доз (38,7% от плана) вакцины для иммунизации детей (55 000 доз «Гриппол плюс» и 61 250 доз «Ультрикс»). На 14 октября было привито всего 1 млн 36 тыс 100 человек или 25,4% от численности населения республики. Получаемые за счет средств федерального бюджета вакцины в объеме 1 млн 200 тыс доз обеспечат охват иммунизацией около 30% населения республики.
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