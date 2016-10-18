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ХРОНОГРАФ

В Башкирии эпидемия гриппа ожидается в конце января 2017 года

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.10.2016
В республике прививки от гриппа получили более одного миллиона человек.

Фото: пресс-службы правительства РБ

Эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ следует ожидать в обычный период с конца января 2017 года. Прогнозируется эпидемия средней интенсивности, смешанной этиологии с участием всех актуальных штаммов вируса гриппа. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Александр Жеребцов.

По его словам, в республику на начало сентября поставлено 900 000 доз (100% от заявленного) вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения, 116 250 доз (38,7% от плана) вакцины для иммунизации детей (55 000 доз «Гриппол плюс» и 61 250 доз «Ультрикс»). На 14 октября было привито всего 1 млн 36 тыс 100 человек или 25,4% от численности населения республики. Получаемые за счет средств федерального бюджета вакцины в объеме 1 млн 200 тыс доз обеспечат охват иммунизацией около 30% населения республики. 

Справка:
В Башкирии ежегодно регистрируется от 600 тыс до 1 млн случаев заболеваний ОРВИ и гриппом. Доля гриппа и ОРВИ в общей структуре инфекционных заболеваний составляет 94-96%. В период эпидемии гриппом переболевает от 3 до 9% населения республики. В последний эпидемический подъем в январе-феврале 2016 года переболели 157 тысяч человек или 3,8% населения республики. Экономический ущерб составил более 270 млн рублей.

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