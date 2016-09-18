ЦИК Башкирии подвел предварительные итоги по явке

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

На заключительный брифинг пришли все руководители комиссии

Фото: Азат Гиззатуллин

Начало последнего в день голосования брифинга ЦИК Башкирии немного затянулось. В назначенное для нас время свой брифинг проводила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и руководители башкирского ЦИК смотрели, как и все мы, эту видеотрансляцию.

Памфилова в числе одного из возможных нарушений, которые происходили во время голосования, назвала случай на УИК №26 Демского района Уфы и заметила, что в данном инциденте еще разбираются. Руководители ЦИК республики ждали по их признанию сеанса видеосвязи с Москвой, но этого не случилось.

Заместитель председателя ЦИК Башкирии Наиля Алтынова, еще раз остановилась на жалобах, поступивших с УИКов города Салавата. Она отметила, что все факты вывоза бюллетеней, в разы превышающие количество поступивших от граждан заявлений, не нашли подтверждения. Например, на участке №381 таких заявлений в итоге оказалось 96, а члены комиссии повезли с собой 384 бюллетеня с тремя урнами. Правда, справедливости ради отметим, что наблюдатели на этом участке видели, как члены комиссии срочно сами писали заявления от граждан. Видимо, чтобы потом отчитаться в Уфу, что у них все чисто. Секретарь ЦИК Марина Долматова рассказала журналистам о процедуре подсчета голосов.

– Это процесс не такой быстрый, учитывая, что в стране и республике проводились выборы как федерального, так и регионального, муниципального уровня, - отметила Долматова.

Председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев поделился своим мнением о прошедшей избирательной кампании, подчеркнув, что она прошла в более спокойном русле, чем предыдущие.

Политобозреватель Медиакорсети поблагодарил руководство ЦИК республики за их открытость и доступность для СМИ, заметив, что многим нижестоящим комиссиям, особенно горизбиркому Уфы, стоит брать пример с главной комиссии Башкирии.

- Мы же с журналистами- друзья и делаем одно общее дело. И вам спасибо за вашу оценку нашей работы, - сказал в ответ Хайдар Валеев.

На этом сегодняшние брифинги в ЦИКе Башкирии завершились, и нас всех пригласили завтра к 11 часам на оглашение предварительных итогов выборов в республике. И отдельное спасибо работникам ЦИК РБ, которые по нашей просьбе запросив информацию с окружных избирательных комиссии, дали нам предварительные итоги по явке. Напомним, что по Башкирии на момент закрытия участков свои голоса отдали 63% избирателей. Правда, нам пояснили, что эта цифра может поменяться на 2-3%.