18 января, среда
ХРОНОГРАФ

Водителям за опасное вождение могут ввести лишение прав

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.01.2017
Нарушителям также грозит штраф в размере 5000 рублей.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен рекомендовать депутатам принять в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают штраф в размере 5 тыс рублей за так называемое опасное вождение, сообщает газета «Известия».  Не исключено, что ко второму чтению в законопроекте появится норма о лишении водителя права на два года в случае повторного нарушения.

— Если человеку первый случай не послужит уроком и он будет продолжать себя так же вести, то надо предусматривать более серьезные меры воздействия, такие как обязательные работы, административный арест и лишение прав, — рассказал изданию первый зампредседателя профильного комитета Вячеслав Лысаков.

При этом решение о лишении водительских прав при опасном вождении будет принимать автоинспектор, а не камеры, фиксирующие нарушения. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в связи с этим опасается, что неоднозначность формулировок может привести к признанию водителя нарушителем только на основании слов инспектора. 

Напомним, что термин «опасное вождение» появился в ПДД в июне прошлого года. К нему, в частности, относится неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, например, резкое торможение (без необходимости избежать аварии), препятствование обгону, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (за исключением необходимости повернуть или развернуться, объехать препятствие и т.д).

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

18.01.2017
В Уфе сняли на видео бабушку с топором на пешеходном переходе

Женщина делала ступеньки, расчищая себе дорогу.

18.01.2017
Вандалы украли часть иллюминации в парке Якутова в Уфе
На нарушителей подали заявление в полицию.

18.01.2017
В Башкирии БГПУ выиграл грант в 200 миллионов рублей для обучения исламу
Башкирский педагогический университет выиграл грант на обучение специалистов.

17.01.2017
В Башкирии заработала «Скорая помощь» для тепловых сетей
Компания «БашРТС» приобрела пять специализированных автомобилей.

17.01.2017
Ползущую на рентген женщину из Башкирии показали на Первом канале
Передача со скандальным видео вышла на федеральный канал.

17.01.2017
Карантин в уфимских школах может быть продлен
Решение будет принято до конца недели.

17.01.2017
Роспотребнадзор: Сметана «Молочный фермер» не соответствует требованиям
Управление Роспотребнадзора проверило сметану, сделанную на уфимском молочном заводе, выводы неутешительны.

17.01.2017
В Башкирии снесли горку, после катания на которой погиб ребенок
Демонтировали ледяную конструкцию за пару часов.

16.01.2017
В Уфе определили, как застраивать квартал вокруг усадьбы Першиных
Горсовет провел публичные слушания по проекту планировки и межевания.

16.01.2017
В Башкирии на Крещение будет оборудовано около 50 мест для купания
Спасатели предупреждают участников праздника о необходимости соблюдения норм безопасности.

16.01.2017
В Башкирии «Древпром» вновь занялся активной деятельностью
Компанию признали банкротом в 2015 году.

15.01.2017
В Башкирии на поддержку местных домов культуры направят 46 млн рублей
Эти средства потратят на улучшение материально-технической базы 34 объектов.

15.01.2017
Динар Гильмутдинов: Я в курсе, что происходит на уфимских дорогах
Глава ГИБДД в своем инстаграмме прокомментировал состояние дороги на улице Сельская Богородская

14.01.2017
В Башкирии грузовик насмерть сбил пенсионера
ДТП произошло в Белебеевском районе.

14.01.2017
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 16 января
Администрация города просит автовладельцев убрать свои автомобили.

14.01.2017
В Уфе уволенный главврач больницы №13 попрощался с коллективом
Радифа Сабирова уволили с должности из-за видео с ползущей на рентген женщиной.

13.01.2017
В Уфе не планируют устанавливать видеокамеры в больницах - минздрав
В Башкирии с 2016 года при минздраве работает ситуационный центр.

13.01.2017
В Уфе проводят субботники по уборке снега
На уборку снега выйдут жилищники и муниципальные служащие.

13.01.2017
В Уфе жители Черниковки сидели без отопления
Вчера температура отопления стала падать.

  
ФОТОФАКТ
Репортёр ИА "Медиакорсеть" нашёл последнее пристанище уфимского снега

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"