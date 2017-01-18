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18 января, среда
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ХРОНОГРАФ
Водителям за опасное вождение могут ввести лишение прав// 18.01.2017
Нарушителям также грозит штраф в размере 5000 рублей.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен рекомендовать депутатам принять в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают штраф в размере 5 тыс рублей за так называемое опасное вождение, сообщает газета «Известия». Не исключено, что ко второму чтению в законопроекте появится норма о лишении водителя права на два года в случае повторного нарушения.
При этом решение о лишении водительских прав при опасном вождении будет принимать автоинспектор, а не камеры, фиксирующие нарушения. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в связи с этим опасается, что неоднозначность формулировок может привести к признанию водителя нарушителем только на основании слов инспектора.
Напомним, что термин «опасное вождение» появился в ПДД в июне прошлого года. К нему, в частности, относится неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, например, резкое торможение (без необходимости избежать аварии), препятствование обгону, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (за исключением необходимости повернуть или развернуться, объехать препятствие и т.д).
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