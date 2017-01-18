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18 января, среда
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ХРОНОГРАФ
В Уфе сняли на видео бабушку с топором на пешеходном переходе// 18.01.2017
Женщина делала ступеньки, расчищая себе дорогу.
16 января в Уфе на повороте с улицы 50 лет СССР в сторону 21 больницы бабушка разбивала топором лед, чтобы прорубить тропинку. К слову, тропинку она пыталась сделать на пешеходном переходе.
Видео было опубликовано очевидцем в группе «БашДТП» в социальной сети Вконтакте.
Напомним, что администрация Уфы завела специальную "снежную" почту для горожан, куда можно присылать свои фото и адреса неубранных участков.
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