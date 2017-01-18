В Уфе сняли на видео бабушку с топором на пешеходном переходе

Злата ЗУКОВИЧ

Женщина делала ступеньки, расчищая себе дорогу.

16 января в Уфе на повороте с улицы 50 лет СССР в сторону 21 больницы бабушка разбивала топором лед, чтобы прорубить тропинку. К слову, тропинку она пыталась сделать на пешеходном переходе.

Видео было опубликовано очевидцем в группе «БашДТП» в социальной сети Вконтакте.

Напомним, что администрация Уфы завела специальную "снежную" почту для горожан, куда можно присылать свои фото и адреса неубранных участков.