Вандалы украли часть иллюминации в парке Якутова в Уфе

Злата ЗУКОВИЧ

На нарушителей подали заявление в полицию.

Фото: ufacity.info

Вчера, 17 января, вандалы выкрали часть иллюминации в парке имени И. Якутова, которая была установлена 30 декабря прошлого года, сообщают в пресс-службе администрации города.

Кража произошла прямо на центральной аллее - вандалы вырвали и украли светящийся шар диаметром 600 мм. Всего вдоль прогулочной зоны было установлено 30 светящихся шаров и 12 конструкций с изображением герба Уфы вокруг Вечного огня.

По факту вандализма уже подано заявление в полицию. Сейчас вандалам грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Также виновникам могут назначить обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо арестовать на срок до трех месяцев.