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ХРОНОГРАФ
В Башкирии БГПУ выиграл грант в 200 миллионов рублей для обучения исламу// 18.01.2017
Башкирский педагогический университет выиграл грант на обучение специалистов.
Фото: old.bspu.ru
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы получит более 200 миллионов рублей для реализации госпрограммы по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017-2020 годах, сообщает «Башинформ».
Программы по развитию исламского образования и профилактике экстремизма реализовывались в университете с 2008 года. Основной ВУЗ-партнер – Российский исламский университет. Башкирский педагогический университет курирует научно-методическое сопровождение деятельности исламских образовательных учреждений, повышение квалификации преподавателей, подготовку учебно-методических пособий, а также внедрение в учебный процесс современных информационных технологий.
- Сумма гранта намного превышает то, что было раньше, - рассказал Медиакорсети ректор БГПУ Раиль Асадуллин. - Одно из основных направлений - подготовка преподавателей, только за прошлый год более 2000 человек прошли такую подготовку. Мы совместно с Казанским Приволжским университетом впервые в истории России открываем Докторский совет по защите диссертаций кандидатов и докторов наук по теологии (исламу). Раньше по православию такой совет был, а по исламу - нет.
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