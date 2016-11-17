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ХРОНОГРАФ

Мужчина в Башкирии пытается доказать чиновникам, что он жив

Константин КЛИМОВ // 17.11.2016
В Башкирии, мужчина случайно попавший в список умерших, два месяца не может доказать чиновникам, что он живой.

Фото: ВГТРК

Невероятный случай произошёл в Башкирии в сентябре этого года: вместо умершего в Уфе Никитина Сергея Александровича работники ЗАГСа поставили пометку о смерти в базах напротив его полного тёзки из Салавата. Таким образом живой человек попал в список умерших.

Ошибка всплыла, когда организация, в которой работает Сергей Никитин, не смогла начислить ему зарплату, а пенсионный фонд попросту заблокировал транзакцию о переводе денег. Дальше - больше, Сбербанк отказался выдавать пенсию, налоговая аннулировала ИНН и освободила ходячего "мертвеца" от налогов.  Об этом уже сообщали СМИ, а телеканал "Россия Башкортостан" вчера посвятил сюжет этой истории.

Сейчас, когда история получила огласку, работники ЗАГСа и других структур устраняют ошибку, но Сергею Никитину от этого нелегче, он единственный кормилец многодетной семьи, и из-за невыплаты заработной платы и пенсии у него начисляются пени за просроченные платежи.

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