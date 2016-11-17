С 22 по 25 ноября в Уфе отключат воду почти в 170 зданиях

Наталья КУЗНЕЦОВА

Это связано с проведением ремонта труб.

Фото: Кристина Дейнеко

«Уфаводоканал» сообщил о плановом отключении холодной и горячей воды в период с 22 по 25 ноября. Это связано с ремонтом труб и коснется почти 170 объектов в городе. В их числе – как жилые дома, так и коммерческие помещения и административные здания.

Запланированы следующие отключения:

22 ноября, холодная вода

с 10 утра до 8 вечера: ул. Индустриальное шоссе, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 119, 121,

ул. С.Богородская, 1/51

с 10 утра до 5 часов вечера: ул. Коммунистическая 85/1, ул. Энгельса 1/1.

23 ноября, холодная и горячая вода

с 11 утра до 8 часов вечера:

ул.Дагестанская, 11/1,13/1,13/2,15/1,17/1,19/1,21, 2, 21/1

с 11 часов утра до 5 часов утра 24 июня, холодная вода:

ул.Транспортная,26,26/1,26/3,26/4,26/5,26/6,28,28/1,30,30/1,30/2,30/3,30/4,30/5, 28/3, 28/4

ул. Мушникова, 2, 2/1 ,4, 10, 10к1

24 ноября, холодная вода

С 2 часов дня до девяти часов вечера: ул.Центральная, 1/2, 2,4,4а, 5, 7, 9, 6, 6/1,8,10,12,12а, 12/1, 13, 14,14а,16,18,18/1,22,3,1, 20, 20/1, 24, 26

ул.Таллинская,2/1,3/1,3а,3б

ул.Левитана,17/1,

с 10 часов утра до 8 часов вечера, холодная и горячая вода:

ул. Тукаева 48, 50, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 29, 31, 68, 68/1, 50, 52, 54, 54/1

ул. Салавата 1, 1а, 5, 7, 7а, 9, 9/1, 2, 4, 4//2, 6, 12, 13, 15, 17, 16, 18, 20, 3, 11/1, 13, 15, 15/1, 15/2, 17, 19/1, 17

ул. Расулева 6/1, 7, 9а, 11, 11/2, 11/3, 13, 11, 11/4, 15, 6, 6/1, 4

ул. Павлуновского 9, 10,

ул. Цюрупы 2, 2а, 2б,

ул. Аджарская 12, 12а, 14, 16, 3б, 15,

ул. Благовещенская 1а,

пер. Труниловский 8,

Проспект Салавата Юлаева 1, 1/1,

с 10 часов утра до 7 часов вечера, холодная вода:

ул. Набережная р. Уфы 51/1

25 ноября, холодная и горячая вода

с 10 часов утра до 5 часов вечера:

проспект Октября, 160, 160/1, 162, 162/1