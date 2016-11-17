В Уфе горела бывшая гостиница Минлесхоза

Три строения были объяты пламенем в ту ночь.

15 ноября ночью в Уфе сгорела бывшая гостиница минлесхоза в районе уфимского лимонария, сообщает Ufa-Room. Пламенем в тот день были объяты сразу три постройки. Более 30 пожарных и 9 машин участвовали в тушении огня.

Первый пожар произошёл по улице Сагит Агиша в 23 часа 32 минуты. Сначала загорелся одноэтажный бревенчатый дом, от него огонь перекинулся на рядом стоящий одноэтажный шлакоблочный дом, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. Работали силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 7 единиц техники и 26 человек личного состава.

Второй пожар произошел по улице Менеделеева в 23 часа 57 минут. Как оказалось, горело 2-х этажное деревянное строение, бывшая гостиница минлесхоза.

- В первом и во втором случае причины произошедшего устанавливаются,- уточнили в пресс-службе МЧС. - Погибших и пострадавших нет.