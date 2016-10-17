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17 октября, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии операции на лицо и челюсть будут делать в двух больницах// 17.10.2016
Минздрав определил учреждения, которые смогут оказывать специализированную помощь.
Министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров своим приказом определил больницы, которые будут заниматься челюстно-лицевой хирургией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Специализированную помощь будут оказывать только две больницы в республике. Это больница № 21 в Уфе и больница № 1 в Стерлитамаке. Первичную помощь, согласно документу, будут оказывать в центральных районных и городских больницах.
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