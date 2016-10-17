В Башкирии операции на лицо и челюсть будут делать в двух больницах

14.10.2016

В Октябрьском районе Уфы отключат воду В связи с заменой водопроводной арматуры воды не будет 18 октября.

13.10.2016

«Советский спорт» запустит стрингерскую сеть В рамках международного форума «Россия – спортивная держава» прошла стратегическая сессия «Новые медиа и спорт».

13.10.2016

Трое призывников из Башкирии будут служить почтальонами Вместо армейских казарм молодые ребята попадут в офисы «Почты России».

08.10.2016

Рустем Хамитов и министр транспорта России посетили аэропорт «Уфа» Министр транспорта России Максим Соколов ознакомился с ещё одним объектом в Уфе.

06.10.2016

Армейская статистика: сколько продуктов и каких выдали призывникам Башкирии На питание будущих солдат на сборном пункте в день выделяется 210 рублей.