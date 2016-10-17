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ХРОНОГРАФ
В Башкирии скрыли несчастный случай с женщиной при разборе юрты// 17.10.2016
Виновные оштрафованы на 85 тысяч рублей.
Фото: git03.rostrud.ru
Гострудинспекция сообщила о завершившемся расследовании несчастного случая в Аскинском районе Башкирии.
11 июня после праздничного мероприятия там разбирали юрту с музейными экспонатами, одна из несущих жердей упала на голову главному методисту музея МБУК «Районная клубно - библиотечная система». Женщина получила
острую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рану головы.
- Спустя три месяца пострадавшая обратилась в гострудинспекцию с жалобой на работодателя, на основании которой госинспектором проведено дополнительное расследование, несчастный случай связан с производством, - пояснили в гострудинспекции.
После проверки виновных оштрафовали на общую сумму 85 тыс руб, в том числе за сокрытие несчастного случая.
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