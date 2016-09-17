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17 сентября, суббота
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ХРОНОГРАФ
В ДТП под Уфой погибла женщина// 17.09.2016
Несчастный случай произошел на трассе Шакша-Федоровка
Вчера, 16 сентября, на трасе Шакша-Федоровка произошло серьезное ДПТ, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает группа «БашДТП». По словам очевидцев, произошло лобовое столкновении автомобилей Skoda и Nissan. Пользователи социальных сетей рассказывают о том, что в результате ДТП погибла пенсионерка, которая была случайной пассажиркой одной из машин. Владельцев автомобилей увезли на скорой.
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