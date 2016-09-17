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17 сентября, суббота
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии снова ребенок выпал из окна// 17.09.2016
Случай произошел в Нефтекамске.
В Нефтекамске 15 сентября выпал из окна 4-х летний мальчик. Об этом сообщает СК РФ ПО РБ. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным мальчик, пока мама находилась на кухне, самостоятельно открыл окно и упал с высоты третьего этажа.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений. В ходе проверки будет дана оценка и действиям взрослых, оставивших ребенка без присмотра. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, следует из сообщения ведомства.
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