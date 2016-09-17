В Башкирии снова ребенок выпал из окна

Ольга КОРЗИК

Случай произошел в Нефтекамске.

В Нефтекамске 15 сентября выпал из окна 4-х летний мальчик. Об этом сообщает СК РФ ПО РБ. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным мальчик, пока мама находилась на кухне, самостоятельно открыл окно и упал с высоты третьего этажа.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений. В ходе проверки будет дана оценка и действиям взрослых, оставивших ребенка без присмотра. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, следует из сообщения ведомства.