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ХРОНОГРАФ
Васильева: Все школьники страны должны иметь одинаковый базис// 17.09.2016
На съезде учителей в Чувашии министр образования РФ пообещала упразднить 400 учебников.
Фото: Правда ПФО
Из существующих 400 учебников для начальной школы в России существует только «две-три достойные линейки», сообщила министр образования РФ Ольга Васильева на съезде учителей в Чувашии. Об этом пишет издание «Правда ПФО».
- Все школьники страны должны иметь одинаковый базис, – отметила министр. – Единое образовательное пространство должно быть обязательно для всех. Я не против творческих программ, но при наличии базиса. Самое главное сейчас – это содержательное наполнение стандартов, цитирует издание слова Васильевой.
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