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ХРОНОГРАФ

В Башкирии заработала «Скорая помощь» для тепловых сетей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 17.01.2017
Компания «БашРТС» приобрела пять специализированных автомобилей.

Фото: Юрий Ковшов

Компания «БашРТС» приобрела пять специализированных автомобилей на базе «ГАЗон Next, сообщили в компании. Новая техника будет использоваться для ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях.

Автомобили уникальны по своей комплектации и не имеют аналогов в республике. Они оснащены всем необходимым спецоборудованием. По словам теплоэнергетиков, аналогичная техника хорошо зарекомендовала себя на энергетических предприятиях Москвы и Санкт-Петербурга. Применение имеющегося в арсенале оборудования позволяет отказаться от громоздкой компрессорной техники, сокращает время выполнения работ, облегчает труд ремонтного персонала.

На приобретение пяти спецавтомобилей ООО «БашРТС» направило более 31 млн рублей собственных средств. Технику планируется использовать в Уфе и других районах тепловых сетей предприятия, и она существенно повысит качество и оперативность выполнения ремонтов, считают в компании.

 

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