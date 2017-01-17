Ползущую на рентген женщину из Башкирии показали на Первом канале

Злата ЗУКОВИЧ

Передача со скандальным видео вышла на федеральный канал.

Фото: youtube.com

16 января на Первом канале вышел очередной выпуск передачи «Время покажет», который был посвящен работе врачей, скорой помощи и проблемам здравоохранения. В нем показали уже ставшую известной землячку, Татьяну Меленчук, которая после операции с гипсом на ноге была вынуждена ползком добираться до рентген-кабинета, расположенного на втором этаже одной из уфимских больниц.

— Безусловно, данный факт вообще не должен был иметь место, - прокомментировал ситуацию первый замминистра здравоохранения республики Назир Мингазов.

Сюжет из Уфы показали с 26-й минуты телепередачи.