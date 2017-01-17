|
17 января, вторник
|
ХРОНОГРАФ
Ползущую на рентген женщину из Башкирии показали на Первом канале// 17.01.2017
Передача со скандальным видео вышла на федеральный канал.
Фото: youtube.com
16 января на Первом канале вышел очередной выпуск передачи «Время покажет», который был посвящен работе врачей, скорой помощи и проблемам здравоохранения. В нем показали уже ставшую известной землячку, Татьяну Меленчук, которая после операции с гипсом на ноге была вынуждена ползком добираться до рентген-кабинета, расположенного на втором этаже одной из уфимских больниц.
— Безусловно, данный факт вообще не должен был иметь место, - прокомментировал ситуацию первый замминистра здравоохранения республики Назир Мингазов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
11.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Минздраве Башкирии признали нарушения прав женщины, ползущей к рентген-кабинету
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
17.01.2017 // ПЕРСОНА
Наши люди за бугром или любовь на пуантах
17.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Виновных в ДТП в ХМАО, в котором погибли двенадцать человек, нашли в Башкирии
17.01.2017 // ХРОНОГРАФ
Роспотребнадзор: Сметана «Молочный фермер» не соответствует требованиям
17.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Минтимер Шаймиев обсудит с Путиным пост президента в Татарстане
17.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы 18 января
17.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов поблагодарил уфимцев за участие в зимнем субботнике
17.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
Зачем иностранные игроки «Салавата Юлаева» учат башкирский?
17.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Квартиры с шикарным видом в экологичном районе Уфы. Предложение ограничено
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте