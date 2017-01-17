Карантин в уфимских школах может быть продлен

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Решение будет принято до конца недели.

В Уфе продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом резко выросло число заболеваемости детей - они составляют почти 75 процентов от общего числа больных. Напомним, что в уфимских школах был объявлен карантин по 21 января в связи с эпидемией гриппа.