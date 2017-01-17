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ХРОНОГРАФ

Роспотребнадзор: Сметана «Молочный фермер» не соответствует требованиям

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 17.01.2017
Управление Роспотребнадзора проверило сметану, сделанную на уфимском молочном заводе, выводы неутешительны.

Житель Уфы, купивший в обычном магазине обычную сметану местного производства, попробовав продукт, остался, мягко говоря, недоволен его качеством.

- Сметану данного производителя купили первый раз. Попробовав дома всей семьёй, ужаснулись от того неприятного вкуса, пробовали класть в суп, даже там она расходится комками, как будто это майонез. Считаю, что такой продукт не имеет прав называться сметаной и порочить имя моего любимого города, указывая его на упаковке «Уфагормолзавод», - пишет в своём обращении в Роспотребнадзор уфимец Владимир Балыбердин.

Сотрудники ведомства, проверив сметану «Молочный фермер», подтвердили опасения мужчины.

- По жирно-кислотному составу жировой фазы продукт не соответствует техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочных продуктов», - говорится в письме на официальном бланке ведомства.

Это означает, что для изготовления продукта использовались растительные жиры и сухое молоко, а это уже не сметана.

Стоит отметить, что сотрудники Роспотребнадзора исследовали не сметану из банки, купленной уфимцем, а сами выехали в указанный магазин, сделали контрольную закупку образцов, и сдали их в лабораторию, то есть подменить содержимое банок покупатель не мог. После проведения лабораторных испытаний должностные лица магазина были привлечены к ответственности. Сейчас специалисты контролирующего ведомства проводят выездную проверку на самом молочном заводе.

Руководство «Уфагормолзавода» факт проверки не отрицает и заявляет, что все выявленные несоответствия находятся в пределах погрешности, что доказывается протоколом лабораторных исследований. Также руководитель отдела маркетинга УГМЗ Дмитрий Мигунов сообщил, что после отбора образцов в магазине проверяющие приехали и на сам завод, там также были отобраны образцы продукции, но результаты исследования из Роспотребнадзора пока не прислали.

Мы следим за развитием событий.

 

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