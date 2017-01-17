В Башкирии снесли горку, после катания на которой погиб ребенок

Злата ЗУКОВИЧ

Демонтировали ледяную конструкцию за пару часов.

Горку в Давлеканово, с которой катался пятилетний малыш, после чего он получил ушиб и умер, снесли, сообщают «Вести Башкортостан». Очевидцы уверяют, что большегрузная техника за пару часов демонтировала ледяную конструкцию.

Напомним, 3 января мальчик катался с горки в Давлеканово, столкнулся с другими детьми, получил гематому, которую врачи не диагностировали вовремя, и скончался через два дня после случившегося, не приходя в сознание.