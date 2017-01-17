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17 января, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии снесли горку, после катания на которой погиб ребенок// 17.01.2017
Демонтировали ледяную конструкцию за пару часов.
Горку в Давлеканово, с которой катался пятилетний малыш, после чего он получил ушиб и умер, снесли, сообщают «Вести Башкортостан». Очевидцы уверяют, что большегрузная техника за пару часов демонтировала ледяную конструкцию.
Напомним, 3 января мальчик катался с горки в Давлеканово, столкнулся с другими детьми, получил гематому, которую врачи не диагностировали вовремя, и скончался через два дня после случившегося, не приходя в сознание.
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