17 января, вторник
ХРОНОГРАФ

В Башкирии снесли горку, после катания на которой погиб ребенок

Злата ЗУКОВИЧ // 17.01.2017
Демонтировали ледяную конструкцию за пару часов.

Горку в Давлеканово, с которой катался пятилетний малыш, после чего он получил ушиб и умер, снесли, сообщают «Вести Башкортостан». Очевидцы уверяют, что большегрузная техника за пару часов демонтировала ледяную конструкцию.

Напомним, 3 января мальчик катался с горки в Давлеканово, столкнулся с другими детьми, получил гематому, которую врачи не диагностировали вовремя, и скончался через два дня после случившегося, не приходя в сознание. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

16.01.2017
В Уфе определили, как застраивать квартал вокруг усадьбы Першиных
Горсовет провел публичные слушания по проекту планировки и межевания.

16.01.2017
В Башкирии на Крещение будет оборудовано около 50 мест для купания
Спасатели предупреждают участников праздника о необходимости соблюдения норм безопасности.

16.01.2017
В Башкирии «Древпром» вновь занялся активной деятельностью
Компанию признали банкротом в 2015 году.

15.01.2017
В Башкирии на поддержку местных домов культуры направят 46 млн рублей
Эти средства потратят на улучшение материально-технической базы 34 объектов.

15.01.2017
Динар Гильмутдинов: Я в курсе, что происходит на уфимских дорогах
Глава ГИБДД в своем инстаграмме прокомментировал состояние дороги на улице Сельская Богородская

14.01.2017
В Башкирии грузовик насмерть сбил пенсионера
ДТП произошло в Белебеевском районе.

14.01.2017
Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 16 января
Администрация города просит автовладельцев убрать свои автомобили.

14.01.2017
В Уфе уволенный главврач больницы №13 попрощался с коллективом
Радифа Сабирова уволили с должности из-за видео с ползущей на рентген женщиной.

13.01.2017
В Уфе не планируют устанавливать видеокамеры в больницах - минздрав
В Башкирии с 2016 года при минздраве работает ситуационный центр.

13.01.2017
В Уфе проводят субботники по уборке снега
На уборку снега выйдут жилищники и муниципальные служащие.

13.01.2017
В Уфе жители Черниковки сидели без отопления
Вчера температура отопления стала падать.

13.01.2017
В Башкирии сократились сроки госрегистрации прав
Документы по сделкам с недвижимостью вы сможете получить за 7 дней.

12.01.2017
В Стерлитамаке 10 человек заболели гонконгским гриппом
Специалисты советуют избегать массовых скоплений людей.

11.01.2017
Пенсионерам Башкирии 13 января начнут доставку выплат в 5 000 рублей
Она будет доставляться совместно с пенсией за январь.

11.01.2017
В Башкирии за гибель электромонтера заплатят 250 тысяч рублей
Мужчину смертельно ударило током.

11.01.2017
В Уфе снесут 27 домов для строительства нового квартала
На их месте планируют построить 11 новых домов.

11.01.2017
Рустэм Хамитов высказался о ситуации со снегом в Уфе
На встрече с победителями конкурса «Человек года» разговор зашел и об этом.

11.01.2017
В Башкирии студенты колледжа получили ожоги соляной кислотой
Ребята убирались в кабинете химической лаборатории и разбили колбу.

11.01.2017
Замглавы Уфы показал, как надо чистить дворы
Наш корреспондент наведался во двор за два часа до приезда прессы и чиновников.

  
ФОТОФАКТ
Репортёр ИА "Медиакорсеть" нашёл последнее пристанище уфимского снега

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"