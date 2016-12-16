В Уфе 55-летняя женщина упала с крана

Кристина ДЕЙНЕКО

ЧП произошло на строительной площадке.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

На строительной площадке в Уфе произошло ЧП. Женщина сорвалась с башенного крана. Очевидцы тут же позвонили в Службу спасения. Вызов с улицы Геологов, 51 произошел примерно 4 утра.

При падении пострадала крановщица. 55-летнюю женщину тут же отвезли в больницу. Обстоятельства ЧП уточняются.