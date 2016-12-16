Росреестр по Башкирии: сбоев в работе регистрирующего органа нет

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В организации прокомментировали сообщения СМИ о прекращение приема и выдачи документов

В некоторых средствах массовой информации появились сообщения о том, что в ряде регионов прекращается прием и выдача документов по услуге государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по различным причинам. В связи с этим управление Росреестра по Башкирии сообщает, что никаких сбоев в работе регистрирующего органа в республике нет, все системы и программы исправны, прием и выдача документов от граждан ведется до конца года в штатном и бесперебойном режиме. Для сдачи и приема документов можно обращаться в офисы многофункциональных центров (МФЦ), а также Центры консультирования по сдаче документов на государственную регистрацию прав в электронном виде (расположены в зданиях Управления Росреестра по РБ по ул. Ленина. 70, ул. 50 лет СССР, 30/5 (зал №2)).

После новогодних праздников прием и выдача документов начнется с первого же рабочего дня – 9 января 2017 года.

Также в управлении Росреестра по Республике Башкортостан проведено совещание с государственными регистраторами службы. Так, по сообщениям регистраторов, в городах и районах республики правовая экспертиза по принятым пакетам документов от граждан и юридических лиц проводится даже с опережением установленных сроков, отведенных на процедуру государственной регистрации прав на недвижимость в Башкирии.