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16 декабря, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии на выплату детских пособий направят более 6,5 миллиарда рублей// 16.12.2016
Большая часть суммы – выплаты по беременности и родам.
На пособия по материнству и детству в этом году будет направлено 6,5 миллиардов рублей, сообщает реготделение Фонда социального страхования РФ.
В эту сумму входят пособия по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при постановке на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности. Больше всего средств будет направлено на пособия по беременности и родам и уходу за ребенком – 2,4 и 3,4 миллиарда рублей соответственно.
Выплаты производятся из средств фонда на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, - говорится в сообщении. - В региональном отделении фонда застраховано более 1,1 миллиона официально трудоустроенных работников, из них более 600 тысяч – женщины и более 550 тысяч – мужчины.
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