В Башкирии на выплату детских пособий направят более 6,5 миллиарда рублей

Наталья КУЗНЕЦОВА

Большая часть суммы – выплаты по беременности и родам.

На пособия по материнству и детству в этом году будет направлено 6,5 миллиардов рублей, сообщает реготделение Фонда социального страхования РФ.

В эту сумму входят пособия по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при постановке на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности. Больше всего средств будет направлено на пособия по беременности и родам и уходу за ребенком – 2,4 и 3,4 миллиарда рублей соответственно.

Выплаты производятся из средств фонда на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, - говорится в сообщении. - В региональном отделении фонда застраховано более 1,1 миллиона официально трудоустроенных работников, из них более 600 тысяч – женщины и более 550 тысяч – мужчины.