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ХРОНОГРАФ

В Башкирии на выплату детских пособий направят более 6,5 миллиарда рублей

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.12.2016
Большая часть суммы – выплаты по беременности и родам.

На пособия по материнству и детству в этом году будет направлено 6,5 миллиардов рублей, сообщает реготделение Фонда социального страхования РФ.

В эту сумму входят пособия по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при постановке на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности. Больше всего средств будет направлено на пособия по беременности и родам и уходу за ребенком – 2,4 и 3,4 миллиарда рублей соответственно.

 Выплаты  производятся  из  средств  фонда  на  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности и  в  связи  с  материнством, - говорится в сообщении. - В региональном отделении  фонда    застраховано  более  1,1 миллиона   официально трудоустроенных работников,  из них более  600 тысяч – женщины  и  более  550  тысяч – мужчины.

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