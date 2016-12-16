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ХРОНОГРАФ
Уфа стала привлекательным городом для иностранных туристов// 16.12.2016
Она вошла в десятку самых популярных городов России для зарубежных любителей туризма
Международный туристический поисковый сервис составил рейтинг самых привлекательных российских городов для иностранных туристов в предстоящие новогодние каникулы, сообщает пресс-служба госкомтуризма Башкирии.
В Топ-10 вместе с такими городами, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Сочи и Казань вошла и Уфа. Составители рейтинга проводили исследование с учетом более чем 25 тысяч запросов на авиаперелеты в Россию из других государств в период с 21 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.
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