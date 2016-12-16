В Башкирии двое мужчин и женщина погибли при пожаре

15.12.2016

Что думают в Уфе о частном бизнесе Елены Летучей? Журналисты выяснили, что скандально известная телеведущая Елена Летучая является соучредителем фирмы, занимающейся поставкой продуктов в рестораны.

13.12.2016

В Башкирии заработала еще одна ледовая переправа на реке Белой На сегодняшний день в республике открыты три ледовые переправы из четырех запланированных.