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ХРОНОГРАФ

В Башкирии двое мужчин и женщина погибли при пожаре

Злата ЗУКОВИЧ // 16.12.2016
Следователи начали проверку.

Вчера вечером, 15 декабря, в деревне Начапкино Уфимского района обнаружили тела трех человек после тушения пожара в доме,  сообщает пресс-служба следственного комитета республики. По данному факту следователи начали проверку.

По предварительным данным, вчера, в день пожара, двое мужчин 49 и 59 лет и двое женщин пили в деревне алкоголь, а когда мужчины закурили в доме, загорелись предметы обихода. Хозяйка успела покинуть дом, но остальные погибли в огне.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрошена хозяйка, следователь СКР производит осмотр места происшествия. Устанавливается личность погибшей женщины.

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