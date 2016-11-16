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16 ноября, среда
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ХРОНОГРАФ
В Абзелиловском районе Башкирии новый прокурор// 16.11.2016
Им стал 27-летний Булат Асылгужин.
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка назначил юриста 1 класса Булата Асылгужина прокурором Абзелиловского района Башкирии. Об этом сообщила прокуратура республики.
Булат Асылгужин родился в 1989 году в д. Усть-Белишево, Аургазинского района, Республики Башкортостан. В 2011 году окончил Башкирский государственный университет.
В период с 2011 по 2013 годы занимал должность помощника прокурора Чишминского района. С 2013 года по настоящее время - заместитель прокурора Абзелиловского района.
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