В Абзелиловском районе Башкирии новый прокурор

Ольга КОРЗИК

Им стал 27-летний Булат Асылгужин.

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка назначил юриста 1 класса Булата Асылгужина прокурором Абзелиловского района Башкирии. Об этом сообщила прокуратура республики.

Булат Асылгужин родился в 1989 году в д. Усть-Белишево, Аургазинского района, Республики Башкортостан. В 2011 году окончил Башкирский государственный университет.

В период с 2011 по 2013 годы занимал должность помощника прокурора Чишминского района. С 2013 года по настоящее время - заместитель прокурора Абзелиловского района.