16 ноября, среда
ХРОНОГРАФ

В Башкирии изменят законодательство для вхождения Хамитова в «Башнефть»

Ольга КОРЗИК // 16.11.2016
До этого в совет директоров будут внесены кандидатуры Гурьева и Марданова.

В Башкирии планируют изменить  законодательство для того, чтобы глава региона Рустэм Хамитов мог войти в совет директоров «Башнефти», сообщает ТАСС.

- В свое время Игорь Сечин предложил Рустэму Хамитову войти в состав совета директоров "Башнефти", но, поскольку он является главой Республики Башкортостан, наше законодательство не позволяет ему совмещать должность главы республики с его участием в органах управления хозяйствующих обществ. Решением этого вопроса может стать внесение изменений в региональное законодательство, - цитирует издание слова своего собеседника в пресс-службе правительства республики.

По данным издания, законодательство планируется изменить в ближайшие месяцы.

Сегодня, 16 ноября, в компании должно состоятся внеочередное собрание акционеров, где будет утвержден новый состав совета директоров. В настоящее время от правительства республики предложено два кандидата: министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев  и премьер-министр Рустэм Марданов.

Как сообщает ТАСС, летом должно состояться годовое собрание акционеров, на котором может быть рассмотрен вопрос вхождения в совет директоров  нефтяной компании и главы Башкирии.

В настоящее время совет директоров "Башнефти" возглавляет первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер. В состав совета также входят экс-глава "Башнефти" Александр Корсик, бывший начальник управления Росимущества Виталий Сергейчук, президент общественной организации "Российское геологическое общество" Виктор Орлов, председатель совета директоров "СоюзНефтеГаза" Юрий Шафраник, независимые директора - член совета директоров компании KAZ Minerals Чарльз Ватсон, член совета директоров IG Seismic Services Plc Морис Дижоль, директор Considine Solutions Pty Ltd Энтони Консидайн, а также два чиновника от Башкирии – Рустэм Марданов и Евгений Гурьев.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

16.11.2016
Путин освободил Улюкаева от должности министра экономического развития
Свое решение он объяснил «утратой доверия».

15.11.2016
В Уфе без холодной воды остались 23 жилых дома
В Советском районе Уфы произошла утечка воды из-под земли.

14.11.2016
В Башкирию придет 30-градусный мороз
Похолодание ожидается 15 ноября.

14.11.2016
В Башкирии более миллиона пенсионеров получат по пять тысяч рублей
На осуществление выплаты потребуется более 5,8 млрд рублей.

14.11.2016
В Башкирии объектам культурного наследия назначили новое ведомство
Соответствующий указ подписал глава республики Рустэм Хамитов.

14.11.2016
Стерлитамак обогнал Уфу в обустройстве маршруток
Стерлитамакские маршрутки оборудовали терминалами для оплаты проезда.

14.11.2016
Жители Стерлитамака смогут пожаловаться прокурору на чиновников
Прокурор Башкирии Андрей Назаров 15 ноября проведет прием граждан.

13.11.2016
В Башкирии курсы основ ислама и православия не пользуются популярностью
Об этом сообщил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.

13.11.2016
В Уфе горел пассажирский «НЕФАЗ»
Никто не пострадал.

12.11.2016
Рустэм Хамитов и Михаил Бабич посетили НПЗ «Башнефть-Новойл»
Полпред президента России в ПФО и глава Башкирии ознакомились с работой предприятия

12.11.2016
В Башкирии во время снегопадов и гололеда ограничат движение транспорта
Об этом сообщил главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов

11.11.2016
Аэрофлот отменил рейс из Уфы в Москву на 12 ноября
Эти меры приняты в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево.

11.11.2016
В Башкирии живодеры жестоко избили дворняжку
У животного - сотрясение мозга и перелом передних конечностей.

11.11.2016
В Башкирии резко увеличилось число травм на производстве
За девять месяцев на рабочем месте погибли 45 человек.

11.11.2016
О школьниках с топорами из Башкирии написал сайт телеканала BBC
Одно из ведущих мировых СМИ рассказало о проблеме деревни Бурзянского района.

11.11.2016
Хамитов и Миллер обсудили газификацию Башкирии
Глава республики Рустэм Хамитов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер встретились в Москве.

10.11.2016
В Уфе пройдет круглый стол по профилактике суицидов
О том, как предотвратить самоубийства, расскажут врачи, ученые, депутаты и общественники.

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
Уфимские споттеры встретили омских коллег и провели экскурсию

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"