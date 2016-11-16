В Башкирии изменят законодательство для вхождения Хамитова в «Башнефть»

Ольга КОРЗИК

До этого в совет директоров будут внесены кандидатуры Гурьева и Марданова.

В Башкирии планируют изменить законодательство для того, чтобы глава региона Рустэм Хамитов мог войти в совет директоров «Башнефти», сообщает ТАСС.

- В свое время Игорь Сечин предложил Рустэму Хамитову войти в состав совета директоров "Башнефти", но, поскольку он является главой Республики Башкортостан, наше законодательство не позволяет ему совмещать должность главы республики с его участием в органах управления хозяйствующих обществ. Решением этого вопроса может стать внесение изменений в региональное законодательство, - цитирует издание слова своего собеседника в пресс-службе правительства республики.

По данным издания, законодательство планируется изменить в ближайшие месяцы.

Сегодня, 16 ноября, в компании должно состоятся внеочередное собрание акционеров, где будет утвержден новый состав совета директоров. В настоящее время от правительства республики предложено два кандидата: министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев и премьер-министр Рустэм Марданов.

Как сообщает ТАСС, летом должно состояться годовое собрание акционеров, на котором может быть рассмотрен вопрос вхождения в совет директоров нефтяной компании и главы Башкирии.

В настоящее время совет директоров "Башнефти" возглавляет первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер. В состав совета также входят экс-глава "Башнефти" Александр Корсик, бывший начальник управления Росимущества Виталий Сергейчук, президент общественной организации "Российское геологическое общество" Виктор Орлов, председатель совета директоров "СоюзНефтеГаза" Юрий Шафраник, независимые директора - член совета директоров компании KAZ Minerals Чарльз Ватсон, член совета директоров IG Seismic Services Plc Морис Дижоль, директор Considine Solutions Pty Ltd Энтони Консидайн, а также два чиновника от Башкирии – Рустэм Марданов и Евгений Гурьев.