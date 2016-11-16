Путин освободил Улюкаева от должности министра экономического развития

Ольга КОРЗИК

Свое решение он объяснил «утратой доверия».

Президент России Владимир Путин уволил Алексея Улюкаева с должности министра экономического развития. Указ об этом глава государства подписал 15 ноября. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. Такое решение принято «в связи с утратой доверия».

Напомним, что Алексей Улюкаев был задержан в ночь с 14 на 15 ноября при получении взятки за выданную МЭР положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". В отношении экс-министра возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). Суд поместил его под домашний арест до 15 января.