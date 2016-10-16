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ХРОНОГРАФ
В Уфе провели первый рейд по отлову бродячих собак// 16.10.2016
Он прошел в Орджоникидзевском районе города.
Фото: gorlovkatoday.ru
Многочисленные жалобы горожан побудили администрацию активнее заняться решением проблемы бродячих животных. Первый рейд по отлову бездомных собак прошел в Орджоникидзевском районе, сообщает пресс-служба мэрии. Его провели Центр общественной безопасности совместно с МУБ «СпецАвтоХозяйство» по уборке города.
- В ходе рейда было отловлено 20 бродячих собак, а так же проведены профилактические беседы с сотрудниками организаций о соблюдении требований закона Республики Башкортостан «О домашних животных», - говорится в сообщении.
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