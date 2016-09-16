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16 сентября, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии оценили один день лишения свободы в 5 рублей// 16.09.2016
Мужчина дал взятку монитором стоимостью 3800 рублей и сел на два года с лишним.
26-летний местный житель Архангельского района Башкирии Денис Вашкевич признан виновным в совершении преступления по статье «Мелкое взяточничество».
Судебные приставы возбудили на него исполнительное производство по исполнению административного наказания в виде обязательных работ. Вашкевич передал взятку начальнику районного отдела судебных приставов в виде монитора стоимостью 3800 рублей, чтобы составить фиктивный акт об исполнении наказания. Он был задержан сотрудниками полиции с поличным.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, обвиняемый признал свою вину в совершении преступления. Суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и назначил наказание в виде реального лишения свободы сроком в 2 года 2 месяца в колонии-поселении.
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