В Башкирии оценили один день лишения свободы в 5 рублей

Злата ЗУКОВИЧ

Мужчина дал взятку монитором стоимостью 3800 рублей и сел на два года с лишним.

26-летний местный житель Архангельского района Башкирии Денис Вашкевич признан виновным в совершении преступления по статье «Мелкое взяточничество».

Судебные приставы возбудили на него исполнительное производство по исполнению административного наказания в виде обязательных работ. Вашкевич передал взятку начальнику районного отдела судебных приставов в виде монитора стоимостью 3800 рублей, чтобы составить фиктивный акт об исполнении наказания. Он был задержан сотрудниками полиции с поличным.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, обвиняемый признал свою вину в совершении преступления. Суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и назначил наказание в виде реального лишения свободы сроком в 2 года 2 месяца в колонии-поселении.