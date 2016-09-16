В Уфе пройдет Российский энергетический форум

Ольга КОРЗИК

Мероприятие запланировано на 18-21 октября.

Фото: Кристина Дейнеко

В Уфе с 18 по 21 октября пройдет XVI Российский энергетический форум. Распоряжение о проведении этого мероприятия подписал премьер-министра правительства республики Рустэм Марданов. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Организационный комитет по проведению форума возглавил заместитель премьер-министра правительства РБ Дмитрий Шаронов, в него вошли министр промышленности и инновационной политики республики Алексей Карпухин, министра экономического развития региона Сергей Новиков, президент Торгово-промышленной палаты республики Азат Фазлыев т другие официальные лица.