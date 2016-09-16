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16 сентября, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Уфе пройдет Российский энергетический форум// 16.09.2016
Мероприятие запланировано на 18-21 октября.
Фото: Кристина Дейнеко
В Уфе с 18 по 21 октября пройдет XVI Российский энергетический форум. Распоряжение о проведении этого мероприятия подписал премьер-министра правительства республики Рустэм Марданов. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.
Организационный комитет по проведению форума возглавил заместитель премьер-министра правительства РБ Дмитрий Шаронов, в него вошли министр промышленности и инновационной политики республики Алексей Карпухин, министра экономического развития региона Сергей Новиков, президент Торгово-промышленной палаты республики Азат Фазлыев т другие официальные лица.
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