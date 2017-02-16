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ХРОНОГРАФ

Телеканал «Россия 24 Башкортостан» расширяет границы вещания

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 16.02.2017
Теперь региональный блок могут увидеть не только уфимцы, но и зрители других городов республики

Фото: Денис Васильев

Оперативная и достоверная информация о жизни республики журналистов телеканала «Россия 24 Башкортостан» с качественной картинкой в формате HD теперь не только в Уфе, как это было ранее, но и в других крупных городах Башкортостана.

- Была проделана огромная техническая работа, прежде чем, региональные включения стали доступны к просмотру в таких крупных городах как Стерлитамак, Ишимбай, Нефтекамск, Октябрьский и Салават. Это не предел, в дальнейшем мы планируем охватить территорию всей республики, и ведем активную работу в этом направлении, - рассказал главный инженер ГТРК «Башкортостан» Сергей Буйвалов.

«Россия 24» - первый российский информационный телеканал круглосуточного вещания. Входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Канал начал свое вещание в 2006 году. В эфире российского информационного канала представлены главные мировые новости, информация о жизни в России в виде включений программ и отдельных материалов, а также новости спорта, культуры, высоких технологий, специальные репортажи и собственные расследования.

 - Отрадно, что программы, которые готовит редакция телеканала «Россия 24 Башкортостан», теперь выходят не только в столице республики, но и в других городах нашего региона. Это увеличит аудиторию канала. Мы всегда думаем над модернизацией телевещания и увеличением количества проектов, которые мы предоставляем телезрителям. Буквально неделю назад мы запустили региональный проект программы «Мобильный репортер». Этот проект можно не только смотреть, но и стать ее участнико», - рассказывает главный редактор телеканала «Россия 24 Башкортостан» Владимир Беспалько.

Региональные блоки транслируется на канале «Россия 24» три раза в день: в 13:30 и в 22:00 идут республиканские новости и тематическое вещание в 19:00.

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