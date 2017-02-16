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ХРОНОГРАФ
Телеканал «Россия 24 Башкортостан» расширяет границы вещания// 16.02.2017
Теперь региональный блок могут увидеть не только уфимцы, но и зрители других городов республики
Фото: Денис Васильев
Оперативная и достоверная информация о жизни республики журналистов телеканала «Россия 24 Башкортостан» с качественной картинкой в формате HD теперь не только в Уфе, как это было ранее, но и в других крупных городах Башкортостана.
«Россия 24» - первый российский информационный телеканал круглосуточного вещания. Входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Канал начал свое вещание в 2006 году. В эфире российского информационного канала представлены главные мировые новости, информация о жизни в России в виде включений программ и отдельных материалов, а также новости спорта, культуры, высоких технологий, специальные репортажи и собственные расследования.
Региональные блоки транслируется на канале «Россия 24» три раза в день: в 13:30 и в 22:00 идут республиканские новости и тематическое вещание в 19:00.
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