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ХРОНОГРАФ

В Уфе определили, как застраивать квартал вокруг усадьбы Першиных

Наталья КУЗНЕЦОВА // 16.01.2017
Горсовет провел публичные слушания по проекту планировки и межевания.

Фото: gorsovet-ufa.ru

Квартал, ограниченный улицами Коммунистической, Новомостовой, Мингажева и проспектом Салавата Юлаева будет застраиваться. В администрации Кировского района Уфы прошли публичные слушания по проекту планировки и межевания территории. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Проектом предусмотрена комплексная застройка квартала жилыми домами высотой от 9 до 30 этажей. Здесь же планируют построить школу на 600 учащихся, детский сад на 160 мест, детскую поликлинику, детские и подростковые клубы. Кроме того здесь будут предприятия бытового обслуживания населения и паркинги общей вместимостью около 1,8 тысяч машин. Общая площадь жилых помещений составит более 95 тысяч квадратных метров. Ожидается, что здесь будут жить более трех тысяч человек.

Сейчас на территории квартала находится ветхое жилье. Оно запланировано к сносу и расселению. Также здесь расположен объект культурного наследия – «Усадьба Першиных». Она состоит из трех зданий, построенных в период от середины XVIII до конца XIX веков. Застройщик – «Инвестиционный фонд жилищного строительства» - обещает сохранить эти объекты и облагородить их. Остальное ветхое жилье в квартале застройки будет снесено.

— В публичных слушаниях приняли участие  57 жителей Уфы, - сообщили в пресс-службе горсовета. – Все выступившие поддержали проект. В то же время отдельные участники публичных слушаний, высказавшись в целом в поддержку проекта, озвучили пожелания по его доработке в плане снижения этажности некоторых зданий. 

 

 

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