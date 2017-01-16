В Башкирии на Крещение будет оборудовано около 50 мест для купания

Наталья КУЗНЕЦОВА

Спасатели предупреждают участников праздника о необходимости соблюдения норм безопасности.

Фото: img-fotki.yandex.ru

В этот четверг, 19 января, православные верующие Башкирии будут отмечать праздник Крещения Господня (Свято Богоявления). В ночь с 18 на 19 января традиционно пройдут Крещенские купания в проруби.

В республике будет оборудовано 48 мест для купания, сообщает официальный сайт управления МЧС по Башкирии.

1 - Белорецкий район - г. Белорецк, р. Белая, ул. Точисского, 19;

2 - Дюртюлинский район, г. Дюртюли, р. Белая, в районе бывшей колхозной переправы;

3 - Дюртюлинский район, с. Ангасяк;

4 - Дюртюлинский район, н.п. Венеция, р. Белая;

5 - Белебеевский район, Городское поселение город Белебей;

6 - Давлекановский район, г. Давлеканово ул. Черноярская;

7 – г. Кумертау, р. Белая в районе с. Ира, городской пруд;

8 - Чекмагушевский район, с.Юмашево, нижний пруд р.Камышлы;

9 - Шаранский район, Шаранское водохранилище на р.Сюнь, с.Наратасты;

10 - Иглинский район, д. Ягодная, пруд Дмитриевский,

11 - Иглинский район, с. Караганка,

12 - Иглинский район, с. Алаторка;

13 - Кармаскалинский район, Д. Улукуево, родник «Холодный ключ»;

14 - Караидельский район, р. Байкинкас. Байки;

15 - Бирский район, г.Бирск ул.Набережная (100 м ниже ледовой переправы);

16 - Бирский район, с.Николаевка озеро Федосеевка;

17- Чишминский район, р. Калмашка, возле моста на районный дворец культуры;

18 - Альшеевский район, Дмитриевский родник;

19 - г. Октябрьский, озеро Ик-Куль;

20 - Ишимбайский район, г.Ишимбай п.Кузьминовка;

21 - Ишимбайский район, с.Верхотор;

22 - Балтачевский район, д. Курачево;

23 – г. Салават, р. Белая в районе ПСО УГОЧС г. Салават;

24 - Федоровский район, с.Новомихайловка, р.Ашкадар;

25 - Кугарчинский район, Новопетровский сельсовет, р. Большой Ик, возле моста;

26 - Кугарчинский район, с. Каран, р.Ирняк;

27 - Кугарчинский район, с. Семено-Петровское, р. Иртюбяк;

28 - Кугарчинский район, с. Назаркино, р. Ик, Максютовский сельсовет;

29 - Кугарчинский район, с. Исимово, Р. Большой Ик;

30 - Кугарчинский район, с. Мраково, р. Большой Ик;

31 - Зианчуринский район, р. Большой Ик в районе «Яблонька»;

32 - Миякинский район, В 3 км от с.Ильчигулово в близи д.Сергеевка;

33 - г. Уфа, ПКиО Кашкадан;

34 - г. Уфа, р.Белая, район «Монумента Дружбы народов»;

35 - г. Уфа, р.Белая, район мкр. Нижегородка, им.Якутова, озеро Солдатское;

36 - Гафурийский район,п. Красноусольск, минеральные источники ГУП «Санаторий Красноусольск»;

37 - Гафурийский район, р.Белая в районе с.Табынск;

38 - Хайбуллинский район, с. Бурибай, р. Таналык;

39 - г. Сибай, р.Худолаз, район пляжа;

40 - Краснокамский район, с. Николо-Березовка, р.Кама;

41 - Туймазинский район, н.п.Нижне-Троицкий, пруд,

42 - Туймазинский район, н.п.Верхне-Троицкий, пруд;

43 - Бакалинский район, р. Сюнь в районе с. Новоиликово Килеевского;

44 - Бакалинский район, Пруд на реке Кусембет в районе села Дияшево Дияшевского сельского поселения;

45 - г. Стерлитамак, г. Стерлитамак, р.Ашкадар, городской пляж;

46 - г. Агидель, Озеро Апаиш;

47 - г. Мелеуз, р.Белая, район пляжа;

48 - Благовещенский район, г.Благовещенск, район Большого острова, р.Белая.

Какие меры предосторожности надо соблюдать в Крещение

МЧС предпреждает участников праздника о необходимости соблюдать меры безопасности. Прежде всего нужно отказаться от употребления спиртного, не выходить на лед большими группами, не подъезжать к месту купания на машине, не получив на это разрешения, не оставлять детей без присмотра.

— В случае возникновения предпосылок к несчастным случаям немедленно сообщите об этом представителям органов местной власти, в службу охраны общественного порядка, спасателям спасательных формирований, врачам «Скорой помощи», - говорится в сообщении ведомства. – Также по любым вопросам, связанным с обеспечением безопасности жизнедеятельности, круглосуточно можно обратиться на «телефон доверия» главного управления МЧС: 8 (347) 233-99-99 и единый телефон спасения «01» и «101» с мобильных».