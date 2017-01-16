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16 января, понедельник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии «Древпром» вновь занялся активной деятельностью// 16.01.2017
Компанию признали банкротом в 2015 году.
Печально известная компания «Древпром» снова начала свою работу – развернулась активная деятельность в социальных сетях, людям начали приходить sms с предложением погасить кредит. В официальной группе компании в соцсети Вконтакте начали регулярно появляться призывы вступить в компанию, чтобы погасить долги по кредитам и ипотеке.
Напомним, в отношении учредителя и директора ООО «ДревПром» Евгения Сундукова, а также нескольких сотрудников компании возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Организация преступного сообщества», «Отмывание денежных средств».
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