В Башкирии «Древпром» вновь занялся активной деятельностью

Злата ЗУКОВИЧ

Компанию признали банкротом в 2015 году.

Печально известная компания «Древпром» снова начала свою работу – развернулась активная деятельность в социальных сетях, людям начали приходить sms с предложением погасить кредит. В официальной группе компании в соцсети Вконтакте начали регулярно появляться призывы вступить в компанию, чтобы погасить долги по кредитам и ипотеке.

Напомним, в отношении учредителя и директора ООО «ДревПром» Евгения Сундукова, а также нескольких сотрудников компании возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Организация преступного сообщества», «Отмывание денежных средств».