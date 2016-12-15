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ХРОНОГРАФ
Что думают в Уфе о бизнесе Елены Летучей?// 15.12.2016
Журналисты выяснили, что скандально известная телеведущая Елена Летучая является соучредителем фирмы, занимающейся поставкой продуктов в рестораны.
Фото: Uznayvse.ru
Журналисты федерального издания «Новые известия» опубликовали материал, в котором говорится о том, что известная телеведущая Елена Летучая является соучредителем фирмы, которая занимается поставкой продуктов питания в рестораны. К таким выводам они пришли, изучив базу Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Сама Елена Летучая является ведущей скандально известной передачи «Ревизорро» на телеканале "Пятница". Она поверяет качество услуг, которые предоставляют в ресторанах и отелях страны.
Из базы ЕГРЮЛ следует, что ей принадлежит 50% компании ООО «ЛЛ Групп», которое зарегистрировано в Москве. Основной вид деятельности компании – «деятельность ресторанов и услуги по доставки продуктов питания». Другие 50% принадлежит Акопу Айрапетяну.
Ранее Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать заявление телеканала «Пятница», который ранее подал иск о защите чести и достоинства против пользователей Facebook, обсуждавших программу «Ревизорро». В своих постах и комментариях известные блогеры и журналисты писали, что госпожа Летучая берет взятки, занимается провокациями и вымогательством. В СМИ также появлялась информация о некорректном и предвзятом поведении Лены Летучей, но документальных подтверждений этому не находилось.
Решение суда было мотивировано тем, что в заявлении отсутствовала информация об ответчиках.
«Медиакорсеть» узнала мнения уфимских рестораторов и медийщиков на эту тему.
Павел Емельянов, председатель ассоциации отельеров и рестораторов РБ:
- Не в моей компетенции судить род бизнеса известных медиалюдей. Но то, что бизнес Елены Летучей связан с ресторанной деятельностью, а сама она проверяет заведения общепита, дает ей определенный плюс. Дело в том, что человек имеет связи с ресторанным бизнесом, человек вхож в ресторанные круги, знает с какими поставщиками работает тот или иной ресторан, в некоторых ресторанах даже видит документы, где люди берут те или иные продукты. Конечно, в дальнейшем можно получить коммерческую выгоду от этого при правильном стечении обстоятельств. В общем-то, никого прецедента я не вижу в том, что человек занимается бизнесом, но то, что журналистика может пойти в плюс к фирме, которая занимается продуктами питания, это да. Очевидно, что это возможно.
Дарья Захарова, административный директор Ресторанной группы ТРЕНД:
- Программа "Ревизорро" снискала любовь телезрителей и обратила внимание многих нерадивых рестораторов на их ошибки. И во многом это произошло благодаря профессионализму Елены Летучей, как телеведущей. За это отдельное спасибо. Что касается ее бизнеса по поставке продуктов в рестораны, который, как я поняла, был основан уже после года показа программы, то я не вижу здесь ничего криминального. Никто же нас, рестораторов, не заставляет становиться клиентами этой компании.
Самвел Тотоян, генеральный директор ресторана «Версаль»:
- В принципе, я считаю, что это нормальное явление. Я не думаю, что она ставит условия ресторанам: «Берите у меня продукцию или я вас проверю». Тем более она ездит по другим городам, ее фирма-то, скорее всего в Москве.
Константин Лавров, управляющий сетью ресторанов «Аморе пицца»
- Я не вижу плохой взаимосвязи здесь. Она же не склоняет рестораторов покупать у нее продукцию. Она выявляет нарушения, связанные с санитарными нормами: если продукция не маркированная, если на ней отсутствуют стикеры, заводская упаковка, состав, если в заведении грязь, антисанитария, может быть какие-то насекомые и т.д. Какое это отношение имеет к продаже именно ее продукции? Я не вижу здесь никакого дисбаланса. Человек просто профессионально в этом разбирается. Как раз-таки к ней, как ни к кому другому, наиболее высокие требования с точки зрения качества этих продуктов. Она должна очень серьезно понимать свою имиджевую составляющую: она просто не может продавать продукты для ресторанов низкого качества. Если же она делает все в рамках закона, то здесь нет ничего прерассудительного.
Сергей Белкин, владелец и генеральный директор сети ресторанов и кафе Управляющей компании "Leader Group":
- Если абстрагироваться от моего отношения к программе и сухо, без эмоций. Если бы она оказывала услуги по клинингу в ресторанах, и в тоже время критиковала, наверно это было бы не этично. Человек может в свое свободное время заниматься всем тем, что ему угодно, если это не противоречит его основной работе. Ну и что такого, что она поставляет продукты? Вообще мне кажется, что это две разные вещи.
Гульнара Имаева, рестараны «Gastro Gallery» и "Азык Тулек":
- Я не думаю, что у нее был этот бизнес до того, как она стала ведущей передачи «Ревизорро». Думаю, что именно слава журналиста, известного в разгроме ресторанов, дала ей возможность дополнительного заработка. Конечно, эта передача очень популярна, ведь многие хотят узнать, что происходит на ресторанной кухне. Поэтому, несомненно, Елена стала очень популярной, у нее выросло количество подписчиков в социальных сетях и т.д. Поэтому, я думаю, просто какая-то компания предложила ей быть соучредителем, чтобы увеличить свои продажи.
Шамиль Валеев, публицист:
- Если бы я вел передачу о критике чебурашки, то держался бы подальше от меховых фабрик.
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