Депутат Башпарламента нашёл юридический капкан против создателей групп "Синих китов"

Наталья КУЗНЕЦОВА

Провокаторов самоубийств можно будет привлекать за умышленное убийство

Фото: Наталья Кузнецова

Депутаты Госсобрания-Курултая считают необходимым внести законодательную инициативу в Госдуму о поправках в Уголовный кодекс РФ, направленнуую на предотвращение детских суицидов, спровоцированных через социальные сети. Такое предложение озвучил сегодня председатель госкомитета по строительству, правопорядку и судебным вопросам Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан. Рамиль Хакимов на тематическом круглом столе. В основе обсуждения - случаи создания и поддержки групп в социальных сетях, где ведется целенаправленная пропаганда самоубийств среди подростков и детей ("Синие киты"), о которых этой весной рассказала "Новая газета" в нашумевшей публикации "Группы смерти 18+". Он пообещал, что сам лично возьмется за подготовку проекта.



- Статья 33 уголовного кодекса, в которой говорится о соучастниках преступления, не позволяет привлечь к уголовной ответственности за принуждение к суициду, по идее, в таких случаях должна должна бы работать статья 150 ("Умышленное убийство" - прим.ред), однако в ней нет упоминаний о принуждении, - пояснил Рамиль Хакимов. - Поэтому, я считаю, что статью 110 ("Доведение до самоубийства") нужно пересмотреть и дополнить отдельным пунктом об уголовной ответственности за доведение до самоубийства.



Хакимов подчеркнул, что дети сегодня не защищены от воздействия вредной информации.



- Из одного миллиарда сайтов 80 миллионов признаны опасными, - сообщил Хакимов. - Из них 40 процентов содержит информацию о наркотиках, 30 - о суицидах, 20 - эктремистские материалы, 10 - порнографические.