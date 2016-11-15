15 ноября, вторник
ХРОНОГРАФ

В Уфе без холодной воды остались 23 жилых дома

Ольга КОРЗИК // 15.11.2016
В Советском районе Уфы произошла утечка воды из-под земли.

Фото: Кристина Дейнеко

Вчера в Уфе на пересечении улиц Айская и Революционная произошла утечка воды из-под земли.

Специалисты "Уфаводоканала", прибывшие на место, установили, что для устранения утечки необходимо отключить подачу холодной воды в близлежащих домах. По данным службы спасения 112, подачу воды отключили в 23 дома. Вернуть водоснабжение планируется уже сегодня. 

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