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15 ноября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Уфе без холодной воды остались 23 жилых дома// 15.11.2016
В Советском районе Уфы произошла утечка воды из-под земли.
Фото: Кристина Дейнеко
Вчера в Уфе на пересечении улиц Айская и Революционная произошла утечка воды из-под земли.
Специалисты "Уфаводоканала", прибывшие на место, установили, что для устранения утечки необходимо отключить подачу холодной воды в близлежащих домах. По данным службы спасения 112, подачу воды отключили в 23 дома. Вернуть водоснабжение планируется уже сегодня.
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